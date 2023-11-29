Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Сития
  5. Коттеджи

Коттеджи в Сития, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Сития, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Сития, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€450,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти