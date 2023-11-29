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Квартиры в Сития, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Сития, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Сития, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м. в городе Сития, восточный Крит. Квартира расположена на…
€75,000
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