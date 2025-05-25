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Квартиры в Sitia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
$217,749
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Sitia Municipal Unit, Греция

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