Многоуровневые квартиры с садом в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
6
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Коттедж 4 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество этажей 1
Детали  Год постройки: 2000  Количество комнат: 4  Тип отопления: электрический …
$1,22 млн
Вилла 5 комнат в Никити, Греция
Вилла 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Продаётся вилла площадью 198 кв. м в Никити, на полуострове Ситония (Халкидики). Вилла имеет…
$633,183
Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 5
Kavala, Center: Apartment for sale 108 sq.m. facade located on the 5th floor of a building w…
$279,236
Дом 2 спальни в Каливес Полигроу, Греция
Дом 2 спальни
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
The complex of apartments and maisonettes is located in Kalyves village 300 meters to the be…
$269,214
Квартира 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 4
Apartment I1 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$230,000
Вилла 8 комнат в периферия Центральная Македония, Греция
Вилла 8 комнат
периферия Центральная Македония, Греция
Число комнат 8
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Год постройки: 1980  Год ремонта: 2010  К…
$1,97 млн
Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 4/5
Продается дуплекс площадью 149 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$1,69 млн
Пентхаус 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
Квартира 4 спальни в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$371,777
Коттедж 8 комнат в Фоурка, Греция
Коттедж 8 комнат
Фоурка, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Количество этажей 3
Детали  Количество этажей в здании: 4  Год постройки: 1993  Количество комнат: 8 …
$466,228
Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 58 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
$196,957
Таунхаус 4 комнаты в Polygyros Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Polygyros Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 55 кв.м. в районе Метаморфоси, Ситония. На первом этаже располож…
$209,778
