  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Терраса

Дуплексы с террасой в Sithonia Municipal Unit, Греция

2 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Никити, Греция
Дуплекс 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Продаётся двухуровневая квартира площадью 90 кв.м, расположенная на 1-м и 2-м этажах жилого …
$308,838
Дуплекс 4 комнаты в Никити, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Продается двухуровневая квартира 75 м² в Никити, Ситония (Халкидики). На первом уровне распо…
$198,123
