Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Sithonia Municipal Unit, Греция

;
Никити
34
Неос-Мармарас
21
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Испытайте роскошную жизнь в этой отремонтированной квартире в Халкидики, Греция, с потрясающ…
$342,633
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Sithonia Municipal Unit

многоуровневые квартиры
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Sithonia Municipal Unit, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти