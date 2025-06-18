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Коттеджи в Sipias Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Милина, Греция
Коттедж 3 комнаты
Милина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$138,257
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Sipias Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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