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Виллы в Sindos, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Sindos, Греция
Вилла
Sindos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$136,803
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