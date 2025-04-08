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Дома в Simantra, Греция

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Simantra, Греция
Дом 3 спальни
Simantra, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Комплекс расположен в одном из самых живописных районов Халкидики на полуострове Кассандра в…
$383,578
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