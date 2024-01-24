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Коттеджи в Simantra, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Simantra, Греция
Коттедж 4 комнаты
Simantra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 109 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
€150,000
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