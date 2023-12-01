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Коммерческая недвижимость в Simantra, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Agios Pantelimonas, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Agios Pantelimonas, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 600 кв.м. на полуострове Халкидики. К помещению пр…
€270,000
в месяц
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Grekodom Development
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