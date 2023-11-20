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Земельные участки в Sfakia Municipality, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки в Sfakia Municipality, Греция
Земельные участки
Sfakia Municipality, Греция
Площадь 7 900 м²
Площадь земельного участка составляет 7900 кв. М. Между деревнями Агиос Николаос и Ормос Пан…
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Patsianos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Patsianos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10200 кв.м. на острове Крит. На территории…
€120,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Frangokastello, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Frangokastello, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 89000 кв.м. на острове Крит. На территории…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Frangokastello, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Frangokastello, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4089 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€270,000
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