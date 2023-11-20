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Дома в Sfakia Municipality, Греция

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Sfakia Municipality, Греция
Дом 2 спальни
Sfakia Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
The house is located in the suburbs of Agios Nicolaos village 1000 meters from the sandy bea…
€350,000

Параметры недвижимости в Sfakia Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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