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Квартиры в Sfakia Municipality, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Sfakia Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Sfakia Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Эта квартира находится в Ситонии в деревне Агиос Николаос, где люди живут круглый год. Расст…
€77,000

Параметры недвижимости в Sfakia Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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