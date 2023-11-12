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Виллы в Сере, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Амфиполис, Греция
Вилла 3 спальни
Амфиполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Property Code: HPS3039 - Villa FOR SALE in Amfipoli Palaiokomi for €1.200.000 . This 261 sq.…
€1,20 млн
Вилла 6 комнат с furnishings в Мавроталаса, Греция
Вилла 6 комнат с furnishings
Мавроталаса, Греция
Комнаты 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Падение цен! Продается вилла в районе Мавросаласа, недалеко от Серреса, города Амфиполи и ку…
€300,000

Параметры недвижимости в Сере, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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