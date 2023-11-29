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Земельные участки в периферийная единица Серре, Греция

30 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Аспровалта, Греция
Земельные участки 1 комната
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 545 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью п…
€280,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Nea Vrasna, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Vrasna, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
€95,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Nea Vrasna, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Vrasna, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1335 кв.м. в Аспровальте. На территории строение, подве…
€210,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Nea Vrasna, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Vrasna, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 953 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
€100,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Ano Stavros, Греция
Земельные участки 1 комната
Ano Stavros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 446 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
€92,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Ставрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ставрос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 990 кв.м. в центральной Греции
€100,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Ставрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ставрос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в центральной Греции
€250,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Irakleia Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Irakleia Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Район: Палеокастро
€170,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Vrasna Beach, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Vrasna Beach, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1469 кв.м. в Аспровальте. На территории по…
€90,000
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Grekodom Development
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Земельные участки под аренду в Аспровалта, Греция
Земельные участки под аренду
Аспровалта, Греция
Площадь 248 м²
ID: #PF4 - Thessaloniki, Agios Georgios: FOR SALE plane plot 248sm corner with a Coefficient…
€30,000
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Земельные участки под аренду в Аспровалта, Греция
Земельные участки под аренду
Аспровалта, Греция
Площадь 382 м²
ID: #PF02 - Thessaloniki, Agios Georgios: FOR SALE plane plot 382sm facade. It is located in…
€105,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Efkarpia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаёться участок в северной Греции общей площадью 7000 кв.м. Участок расположен в очень жи…
€600,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Nea Vrasna, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Nea Vrasna, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью…
€700,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Аспровалта, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 600 кв.м. в Аспровальте. На территории под…
€85,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Аспровалта, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 705 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
€160,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Аспровалта, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1711 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода,…
€120,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Аспровалта, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 370 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
€100,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Milies, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Milies, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 324 кв.м. в Аспровальте. На территории с в…
€70,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Аспровалта, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода,…
€90,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Serres Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Serres Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 70000 кв.м. в Аспровальте
€3,50 млн
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Аспровалта, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 66897 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода…
€4,50 млн
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Ставрос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Ставрос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода,…
€650,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Димитрицион, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Димитрицион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€85,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Nea Vrasna, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Vrasna, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 500 кв.м. в Аспровальте. На территории под…
€110,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Nea Vrasna, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Vrasna, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
€75,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Аспровалта, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1663 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью …
€120,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Аспровалта, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1080 кв.м. в Аспровальте. На территории ст…
€235,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Аспровалта, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1750 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью …
€155,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Milies, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Milies, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 200000 кв.м. в Салониках. Имеет великолепный вид на мор…
€14,99 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Аспровалта, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. в Аспровальте. На территории с возможностью …
€390,000
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