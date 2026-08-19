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Отели в периферийной единице Серре, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 688 м² в Вирония, Греция
Отель 1 688 м²
Вирония, Греция
Площадь 1 688 м²
Продается гостиница площадью 1688 кв.м недалеко от города Серрес. На первом этаже гостиницы …
$1,36 млн
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