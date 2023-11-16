Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Saronis

Земельные участки в Saronis, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 601 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€650,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в районе Саронида
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 536 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€460,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в районе Анависсос
€550,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Saronis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в районе Каливия Торику
€85,000
Realting.com
Перейти