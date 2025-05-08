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Коттеджи с видом на море в Saronis, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,02 млн
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Коттедж 7 комнат в Saronis, Греция
Коттедж 7 комнат
Saronis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,68 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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