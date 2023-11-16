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Коммерческая недвижимость в Saronis, Греция

6 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческий объект - жилое четырехэтажное здание. На цокольном этаж…
€1,20 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу четырехэтажное коммерческое здание 850 кв м на участке 1300 кв м. На…
€5,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 580 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 239 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение в районе Саронида Объект площадю в 239 кв.м р…
€300,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 707 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Лагониси.Объект состоит из 3ёх котедж…
€1,41 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажное здание общей плошадью в 230 кв.м. Объект расположен в ре…
€150,000
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