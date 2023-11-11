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Виллы в периферийная единица Самос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 10 спален с видом на море, с furnishings в Самос, Греция
Вилла 10 спален с видом на море, с furnishings
Самос, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 707 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
€1,70 млн

Параметры недвижимости в периферийная единица Самос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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