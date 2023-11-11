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Земельные участки в периферийная единица Самос, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на островах Греции
€340,000
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Участок расположен на острове Самос.Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной …
€6,08 млн
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 214000 кв.м. в регионе Спорады. Земельный участок наход…
€720,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Drosia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Drosia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен на острове Самос.Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной …
€6,08 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Western Samos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Western Samos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на островах Греции
€340,000
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