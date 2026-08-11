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Отели в периферийной единице Самос, Греция

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1 объект найдено
Отель 480 м² в Айос-Констандинос, Греция
Отель 480 м²
Айос-Констандинос, Греция
Площадь 480 м²
Предлагается на продажу гостиница на Самосе. Отель площадью 480 м2 расположен на участке пло…
$1,71 млн
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