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Отели в периферийная единица Самос, Греция

коммерческая недвижимость
5
Отель В архив
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2 объекта найдено
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Площадь 480 м²
Предлагается на продажу гостиница на Самосе. Отель площадью 480 м2 расположен на участке пло…
€1,35 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Manolates, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Manolates, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница на Самосе. Отель площадью 480 м2 расположен на участке пло…
€1,35 млн
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