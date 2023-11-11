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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Самос, Греция

Municipality of Eastern Samos
3
Municipal Unit of Vathy
3
5 объектов найдено
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Площадь 480 м²
Предлагается на продажу гостиница на Самосе. Отель площадью 480 м2 расположен на участке пло…
€1,35 млн
Коммерческая в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Площадь 5 000 м²
Предлагается на продажуЗдание 5.000кв.мнаострове Самос
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Вати, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Вати, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажуЗдание 5.000кв.мнаострове Самос
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Drosia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Drosia, Греция
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажуЗдание 580кв.мнаострове Самос
€150,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Manolates, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Manolates, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница на Самосе. Отель площадью 480 м2 расположен на участке пло…
€1,35 млн
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