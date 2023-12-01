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Земельные участки в Сами, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chaliotata, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chaliotata, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6113 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
€170,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Chaliotata, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Chaliotata, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5491 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
€110,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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