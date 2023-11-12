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Таунхаусы в Родос, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
На продажу здание 500 кв.м на участке 2650 кв.м которое находится на стадии строительства. П…
€650,000

Параметры недвижимости в Родос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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