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Замки в Родос, Греция

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1 объект найдено
Замок с видом на море, с unique property, с byzantine era в Родос, Греция
Замок с видом на море, с unique property, с byzantine era
Родос, Греция
Площадь 541 м²
Продается в старом городе Родоса и, в частности, в районе Коллоквиума, уникальное и редкое с…
€850,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Родос, Греция

с видом на море
недорогая
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