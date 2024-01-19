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Коттеджи в периферийная единица Родос, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 6 комнат с видом на город в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 6 комнат с видом на город
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€580,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат с видом на горы в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на горы
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Котт…
€700,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты с видом на горы в Ялиссос, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на горы
Ялиссос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
€450,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Kiotari, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Kiotari, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостин…
€350,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат с видом на горы, с видом на город в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на горы, с видом на город
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в периферийная единица Родос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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