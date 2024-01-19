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Отели в периферийная единица Родос, Греция
Municipality of Rhodes
8
Родос
8
Отель
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8 объектов найдено
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Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1
500 м²
1
Очаровательный мини отель расположенный в историческом центре города Родос. Состоит из 11 ст…
€1,60 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1
847 м²
1
Продается 4-этажная гостиница состоящая из 17 отдельных квартир из которых 15 квартиры двух-…
€1,45 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Rhodes, Греция
1
1 300 м²
1
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
€1,50 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Rhodes, Греция
1
2 000 м²
1
Продается гостиница в курортном поселке Афанду на южном побережье острова Родос. Номерной фо…
€2,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на город
Municipality of Rhodes, Греция
1
3 450 м²
1
На продажу бывший отель, который находится в самом центре туристического района города в нес…
€6,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на горы
Линдос, Греция
1
3 600 м²
1
Продается гостиница 3600 кв.м на участке 6000 кв.м. в курортном посёлке Пефки. Гостиница сос…
€5,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 комната с бассейном, с видом на город
Municipality of Rhodes, Греция
1
2 200 м²
1
Предлагается на продажу 3-звездочный отель с 54 номерами-бунгало. 12 из них семейные апартам…
€3,00 млн
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Отель 84 комнаты с бассейном, с видом на город
Фалираки, Греция
84
3 600 м²
1
Предлагается на продаже 3-звездочный отель, расположенный в популярном районе Фалираки. На ц…
€3,00 млн
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