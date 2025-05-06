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Квартиры в периферийной единице Родос, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Rhodes, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Квартира расположена в популярной туристической деревне Каллитеа в 1000 метрах от песчаного …
$124,131
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Параметры недвижимости в периферийной единице Родос, Греция

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