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Земельные участки в периферийная единица Западные Афины, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в периферия Аттика, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 180 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, земел…
€185,000
Земельные участки в периферия Аттика, Греция
Земельные участки
периферия Аттика, Греция
Площадь 200 м²
Ref: 1132 - For sale Peristeri Land total area of 200 sq.m., Price: 120.000 € George Kostaki…
€120,000
Земельные участки в периферия Аттика, Греция
Земельные участки
периферия Аттика, Греция
Площадь 185 м²
Ref: 154 - Peristeri SALE Land with an area of 185 sqm, Price: € 100,000 George Kostakis Yo…
€100,000
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