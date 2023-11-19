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Магазины в периферийная единица Западные Афины, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Магазин
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Retail store with a total surface of 133.50 sq.m.It comprises of an 89.00 sq.m. ground floor…
€390,000
Realting.com
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