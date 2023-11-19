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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Западные Афины, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Другое 4 спальни с камином, с бронированной дверью, с Balcony tents в периферия Аттика, Греция
Другое 4 спальни с камином, с бронированной дверью, с Balcony tents
периферия Аттика, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Peristeri - 297 Sq.m., 4 Bedrooms,…
€195,000
Realting.com
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