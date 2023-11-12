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Греция
Земельные участки
периферийная единица Пирей
Земельные участки в периферийная единица Пирей, Греция
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17 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 315 кв.м. в Афинах. На территории строение…
€1,35 млн
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 260 кв.м. в Афинах. На территории подведен…
€540,000
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Земельные участки 1 комната
Мегара, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1322 кв.м. в Аттике
€600,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Vlychada, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 932 кв.м. в Афинах
€85,000
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Земельные участки
Municipal Unit of Agios Ioannis Rentis, Греция
550 м²
Ref: 1105 - Piraeus Kokkinia SALE Земля площадью 550 кв.м., Цена: 950.000 € Джордж Костакис …
€950,000
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Земельные участки
Agia Sotira, Греция
500 м²
Megara FOR SALE Plot Size: 500 m2, Code. 1106, 30.000 € Ref: 1106 - For sale Megara Plot si…
€30,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Korydallos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 147 кв.м. в Афинах. Земельный участок находится в район…
€500,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Paloulia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
€500,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Месагрос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1715 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
€148,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Magoula, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. Предлогаем вашему вниманию земельны…
€106,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пердика, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8800 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
€200,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Мегара, Греция
1
1
Земельный участок расположен в районе Мегара
€1,25 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Skaramangas, Греция
1
1
Земельный участок расположен в районе Никея
€320,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Chaidari, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 249 кв.м. в Афинах. На территории строение…
€270,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Пердика, Греция
1
1
Участок расположен на острове Эгина
€450,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиа Марина, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
€180,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Агиа Марина, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€180,000
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