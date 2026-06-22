Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Пирей
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в периферийной единице Пирей, Греция

;
Municipality of Piraeus
29
Пирей
29
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis
6
1 объект найдено
Дом 6 спален в Municipality of Piraeus, Греция
Дом 6 спален
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Продается трехуровневый угловой отдельно стоящий дом площадью 415,70 кв.м. в Профитис Илиас,…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Пирей

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Пирей, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти