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Инвестиционная недвижимость в периферийная единица Пирей, Греция

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная с Инвестиции, с События, с unique building в Municipality of Piraeus, Греция
Инвестиционная с Инвестиции, с События, с unique building
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 470 м²
Количество этажей 3
отличное здание в отличном месте, Кастелла, Пир и Аумл; us, Attica Greece, состоящий из перв…
€1,85 млн
Realting.com
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