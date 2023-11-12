Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. периферийная единица Пирей
  5. Гостиницы, отели

Отели в периферийная единица Пирей, Греция

Пирей
3
Отель В архив
Очистить
3 объекта найдено
Отель 1 комната с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 4000 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
€15,00 млн
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 022 м²
Количество этажей 1
На продажу предлагается гостиница общей площадью 4,022 кв. состоящая из 84 номеров Отель рас…
€11,00 млн
Отель 1 комната с furnishings в Пердика, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Пердика, Греция
Комнаты 1
Площадь 478 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница, площадью в 478 кв.м. на острове Эгина, в поселке Пердика.…
€2,00 млн

Типы недвижимости в периферийная единица Пирей

коммерческая недвижимость
магазины
Realting.com
Перейти