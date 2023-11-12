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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Пирей, Греция

Пирей
62
Palaio Faliro
20
Agios Ioannis Renti
5
Korydallos
3
64 объекта найдено
Другое 3 спальни в Chaidari, Греция
Другое 3 спальни
Chaidari, Греция
Количество спален 3
Площадь 340 м²
€420,000
Коммерческая 1 комната в Korydallos, Греция
Коммерческая 1 комната
Korydallos, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 250 кв.м в Афинах. У объекта есть кондиционер. У объекта установле…
€580,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Афинах. У объекта есть солнечные батареи для нагрева вод…
€127,000
Коммерческая 1 комната в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 316 кв.м в Афинах. Продается коммерческое помещение в Калифее.Поме…
€300,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Мосхато, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Мосхато, Греция
Комнаты 1
Площадь 251 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 251 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€245,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже офисное помещениеплощадью 148 кв.м помещение расположено в районе Каллифея
€215,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 352 м²
Количество этажей 1
Продаётся бизнес общей площадью в 352 кв.м.-Подвал 141 кв.м.-Первой этаж 141 кв.м.-Антресоль…
€650,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Бизнес располо…
€80,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение 95 кв.м в центре района Глифада. Помещение со…
€670,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение 63 кв.м в центре района Глифада. Помещение со…
€620,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение на втором этаже 57 кв.м в центре района Глифа…
€360,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение на втором этаже 107 кв.м в центре района Глиф…
€670,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение натретьемэтаже 114 кв.м в центре района Глифа…
€650,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение на третьем этаже 181кв.м в центре района Глиф…
€1,000,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение 95 кв.м в центре района Глифада. Помещение со…
€670,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 157 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
€1,05 млн
Коммерческая 6 спален с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 6 спален с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается бизнес площадью 600 кв.м в Афинах. У объекта есть камин, кондиционер, отопление. Н…
€3,20 млн
Отель 1 комната с furnishings в Municipality of Piraeus, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 4000 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
€15,00 млн
Магазин 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Магазин 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Код недвижимости: 1515 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, Бок-бок Магазин общей площадью 80 кв.м,…
€200,000
Магазин 2 спальни в Palaio Faliro, Греция
Магазин 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Код недвижимости: 1516 - ПРОДАЕТСЯ 2 Пространства, рядом с магазином общей площадью 80 кв.м,…
€200,000
Магазин 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Магазин 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Код недвижимости: 1517 - ПРОДАЕТСЯ 3 места, на фасаде Магазин общей площадью 108 кв.м, на пе…
€380,000
Магазин в Palaio Faliro, Греция
Магазин
Palaio Faliro, Греция
Площадь 140 м²
Код недвижимости: 1253 - ДЛЯ ПРОДАЖИ Магазин общей площадью 140 м2, на первом этаже Kallithe…
€195,000
Коммерческая 8 спален в Municipality of Keratsini-Drapetsona, Греция
Коммерческая 8 спален
Municipality of Keratsini-Drapetsona, Греция
Количество спален 8
Площадь 3 200 м²
Ref: 170 - Kapsalona Aspropyrgos SALE Building with 8 Spaces, 5 WC, area 3200 sq.m, Ground F…
€1,40 млн
Инвестиционная с Инвестиции, с События, с unique building в Municipality of Piraeus, Греция
Инвестиционная с Инвестиции, с События, с unique building
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 470 м²
Количество этажей 3
отличное здание в отличном месте, Кастелла, Пир и Аумл; us, Attica Greece, состоящий из перв…
€1,85 млн
Коммерческая в Chaidari, Греция
Коммерческая
Chaidari, Греция
2-х этажное здание в Чайдари, действующее как коммерческий магазин для стен, пола, ванной и …
€1,60 млн
Магазин в Municipality of Piraeus, Греция
Магазин
Municipality of Piraeus, Греция
Retail store with a total surface of 740.00 sq.m. in a residential building, erected upon a …
€370,000
Коммерческая в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая
Municipality of Piraeus, Греция
This is a multi-storey commercial building in a 1,465.20 sq.m. corner plot in Tavros, Athens…
€1,85 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Площадь 913 м²
Количество этажей 1
Недостроенное здание расположено в районе Глифада Объект состойт из : Цокольного этажа площа…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Korydallos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Korydallos, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 045 м²
Количество этажей 1
Продается здание общей площадью 1045 кв,м в районе Никеа недалеко от центра Афин. Площадь пе…
€800,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Вилия, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Вилия, Греция
Комнаты 1
Площадь 964 м²
Количество этажей 1
Предлагается бизнес в поселке Вилья,Аттика на расстояние 50 к.м. от Афины и 15 к.м. от велик…
€370,000

Типы недвижимости в периферийная единица Пирей

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