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Земельные участки в периферийная единица Фокида, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Polydrosos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Polydrosos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. в Арахове. Предлагаются на продажу 6 земель…
€4,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в замок, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
замок, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмож…
€80,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в замок, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
замок, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. в центральной Греции. На террит…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Glyphada, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Glyphada, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2003 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории зем…
€320,000
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