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Долгосрочная аренда складов в периферийной единице Северные Афины, Греция

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1 объект найдено
Склад 220 м² в Municipality of Kifisia, Греция
Склад 220 м²
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 2
Площадь 220 м²
Кифисия, Неа Кифисия: Магазин на первом этаже 110 кв.м. загнан в угол на стыке главных дорог…
$5,120
в месяц
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