Многоуровневые квартиры в периферийной единице Северные Афины, Греция

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3/6
Квартира на продажу, этаж: 3-й, 4-й (2 Уровня), в районе: Врилисия - Центр. Площадь собствен…
$536,020
