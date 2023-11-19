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Магазины в периферийная единица Северные Афины, Греция

коммерческая недвижимость
22
офисы
4
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1 объект найдено
Магазин 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Магазин 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 272 м²
Код недвижимости: 14420 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 272 кв.…
€2,50 млн
Realting.com
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