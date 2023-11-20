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Realting.com
Греция
Земельные участки
периферийная единица Магнисия
Земельные участки в периферийная единица Магнисия, Греция
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29 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Tsangarada, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4020 кв.м. в Волосе-Пилио. Имеет вид на море
€110,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки
Ksorychti, Греция
5 700 м²
Property Code. 1330 - Plot Zagora FOR SALE. Size: 5700 sq.m, Price240.000 € The plot is be…
€240,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Makryrrachi, Греция
1
2 500 м²
1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
€80,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Волос, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1243 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
€1,25 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3764 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории с возможностью…
€900,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vyzitsa, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 520 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории земельный участ…
€85,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Макриница, Греция
1
1 300 м²
1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
€1,000,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agios Onoufrios, Греция
1
1 100 м²
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1100 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
€1,30 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Иония, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
€1,10 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alli Meria, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1300 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
€1,000,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Makrinitsa, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 840 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории по…
€2,15 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agios Onoufrios, Греция
1
450 м²
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 450 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории по…
€400,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alli Meria, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода,…
€400,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Portaria, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1400 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории с…
€135,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Vyzitsa, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 51000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вод…
€700,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Lavkos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4900 кв.м. в центральной Греции. На территории подведен…
€150,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ksorychti, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6831 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
€800,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 93000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории колодец, подв…
€3,00 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Achillio, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 23200 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
€350,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Makryrrachi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
€75,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муресион, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 851 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода,…
€70,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
изливание, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории …
€75,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Волос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода,…
€100,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в центральной Греции. Имеет великолепный вид…
€150,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Portaria, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3617 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
€400,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tsangarada, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7500 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории строение, подв…
€350,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Katochori, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5600 кв.м. в центральной Греции. Земельный участок расп…
€400,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Алмирос, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 20000 кв.м. в центральной Греции. На терри…
€1,47 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Makryrrachi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 43000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вод…
€1,53 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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