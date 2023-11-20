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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Магнисия, Греция

Волос
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7 объектов найдено
Отель 33 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Anilio, Греция
Отель 33 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Anilio, Греция
Комнаты 33
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
€3,80 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с furnishings в Portaria, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Portaria, Греция
Комнаты 1
Площадь 830 м²
Количество этажей 1
Продается четырехзвездочная гостиница в поселке Портарья, Пилио. Гостиница расположена в цен…
€1,30 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Ano Volos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Ano Volos, Греция
Комнаты 1
Площадь 612 м²
Количество этажей 1
Продается помещение площадью 612 кв.м. всего в 50 метрах от прекрасного песчаного пляжа.Поме…
€1,10 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Koropi, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
Комнаты 1
Площадь 864 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница расположенная в туристическом поселке региона Пелион. Трехэтажная гостин…
€860,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 22 комнаты с furnishings в Волос, Греция
Отель 22 комнаты с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 22
Площадь 805 м²
Количество этажей 1
Продается четырехэтажная гостиница в регионе г. Волос. Гостиница владеет площадью 805 кв.м. …
€1,10 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Волос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 1
Площадь 381 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 381 кв.м в Волосе-Пилио. Из окон открывается вид на море. У объект…
€700,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Агрия, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Агрия, Греция
Комнаты 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. У объекта есть солнечные батареи для нагр…
€1,90 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Типы недвижимости в периферийная единица Магнисия

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