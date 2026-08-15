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Виллы с садом в периферийной единице Острова, Греция

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Municipality of Troizinia Methana
11
Municipal Unit of Troizinia
11
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1 объект найдено
Вилла в Агиа Марина, Греция
Вилла
Агиа Марина, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Приморская вилла в Греции, Эгина, подрайон Agia Marina в продаже.Усадьба имеет уникальный ви…
$2,31 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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