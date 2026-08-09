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Снять квартиру на сутки в периферийной единице Острова, Греция

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Municipality of Aegina
8
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8 объектов найдено
First floor apartment for rent in Souvala,Aegina в Вафи, Греция
First floor apartment for rent in Souvala,Aegina
Вафи, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
Расположен в Сувале в регионе Аттика. Расположенный менее чем в 1 км от пляжа Лутра Сувалас,…
Цена по запросу
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First floor apartment for rent at Agioi,Aegina в Вафи, Греция
First floor apartment for rent at Agioi,Aegina
Вафи, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1
Расположенный в Сувале, в 1,4 км от пляжа Лутра Сувалас и в 1,9 км от пляжа Сувала, Schinos …
Цена по запросу
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Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika. в Пердика, Греция
Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika.
Пердика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Комфортабельная студия 23 кв.м. с частным двором идеально подходит для отдыха в Пердике. Про…
Цена по запросу
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Second floor apartment for rent at Agioi,Aegina в Municipality of Aegina, Греция
Second floor apartment for rent at Agioi,Aegina
Municipality of Aegina, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2
Расположенный в Сувале, в 1,4 км от пляжа Лутра Сувалас и в 1,9 км от пляжа Сувала, краткоср…
Цена по запросу
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Apartment for rent at Agia Marina ,Aegina в Агиа Марина, Греция
Apartment for rent at Agia Marina ,Aegina
Агиа Марина, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Проживание с кондиционером с террасой расположено в Agia Marina Aegina. Эта недавно отремонт…
Цена по запросу
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1st floor apartment for rent 86 sq.m. in the area of ​​Souvala just 7 minutes from the beach. в Эгина, Греция
1st floor apartment for rent 86 sq.m. in the area of ​​Souvala just 7 minutes from the beach.
Эгина, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1
Квартира 1-го этажа в аренду 86 кв.м. в районе Сувала всего в 7 минутах от пляжа. В квартире…
Цена по запросу
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Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika. в Пердика, Греция
Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika.
Пердика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Квартира на первом этаже в аренду 30 кв.м. всего в нескольких минутах от моря в районе Перди…
Цена по запросу
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For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika. в Пердика, Греция
For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika.
Пердика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Для аренды квартиры первого этажа 70 кв.м. в Эгине в районе Пердика.Идеально подходит для се…
Цена по запросу
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