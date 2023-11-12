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Земельные участки в периферийная единица Острова, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки с Panoramic, с Fenced, с Buildable в Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Земельные участки с Panoramic, с Fenced, с Buildable
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Площадь 16 000 м²
Property Code. 581638 - Agricultural land FOR SALE in Trizina Karatzas for €120.000. Discove…
Цена по запросу
Земельные участки с Panoramic, с View Sea, с Buildable в Галатас, Греция
Земельные участки с Panoramic, с View Sea, с Buildable
Галатас, Греция
Площадь 4 160 м²
Property Code. 1256 - Agricultural FOR SALE in Trizina Galatas for €65.000 . Discover the fe…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agios Nektarios, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Nektarios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€235,000
Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с View Sea в Troezen, Греция
Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с View Sea
Troezen, Греция
Площадь 300 м²
Property Code. 11310 - Plot FOR SALE in Trizina Center for €35.000 . Discover the features o…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6458 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, с во…
€267,000
Земельные участки 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Кипсели, Греция
Земельные участки 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кипсели, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море, на горы, на го…
€2,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Галатас, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Галатас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 880 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с воз…
€450,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Pelagia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Pelagia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, под…
€810,000
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