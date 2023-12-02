Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. периферийная единица Эвритания

Земельные участки в периферийная единица Эвритания, Греция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Потамья, Греция
Земельные участки
Потамья, Греция
Property Code. 11221 - Plot FOR SALE in Thasos Potamia for €245.000 . Discover the features …
€245,325
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 1408 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €350.000. Discover the features of…
€350,465
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната с furnishings в Плакиас, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Плакиас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 399 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€72,740
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded в Aridea, Греция
Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded
Aridea, Греция
Площадь 60 000 м²
Property Code. 1555 - Agricultural FOR SALE in Midea Center for €90.000 . Discover the featu…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 180000 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море, на гор…
€921,373
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Скалани, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Скалани, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€82,439
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11085 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€229,858
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€232,768
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 620 кв.м. в регионе Хания.На территории подведена вода,…
€135,781
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agios Onoufrios, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agios Onoufrios, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1100 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
€1,26 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kardia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5600 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€129,995
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Irakleia Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Irakleia Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Район: Палеокастро
€164,877
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти