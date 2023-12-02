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Жильё в периферийная единица Эвритания, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Враха, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Враха, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
€130,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в периферийная единица Эвритания, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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