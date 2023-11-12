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Производственные здания в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

коммерческая недвижимость
26
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2 объекта найдено
Производство в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 3 735 м²
Ref: 1126 - Frati Kropias SALE Общая площадь земли 3735 кв.м. Цена: 48,550 €. Земля 740 кв.м…
€26,000
Производство в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Производство
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 1 153 м²
Ref: 1128 - SAINT GEORGE SKLIPOU Kropias SALE Общая площадь земли 1153 кв.м. Земля 11 имеет …
€11,500
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